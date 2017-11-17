Держгеонадр перерахувала до бюджету 1 мільярд від продажу спецдозволів

Державна служба геології та надр України за 9 місяців 2017 року перерахувала до державного бюджету 1 мільярд гривень від продажу нових та продовження діючих спецдозволів на дослідження і видобуток корисних копалин. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив в. о. голови Держгеонадр Олег Кирилюк.

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"За 9 місяців поточного року Держгеонадр залучила до державного бюджету понад 1 мільярда гривень, що на 750 мільйонів гривень більше запланованого", - написав він.

Також Кирилюк повідомив, що внаслідок обмеженого державного фінансування геологорозвідувальних робіт, з 2011 року склалася складна ситуація з виконанням завдань, передбачених загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України.

"На сьогодні служба працює над розвитком мінерально-сировинної бази України", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2017 року Держгеонадр перерахувала до держбюджету 292,6 мільйона гривень. Надходження в бюджет за рахунок продажу спеціальних дозволів у 2015 році становлять 179,4 мільйона гривень, а в 2016 році – 433,8 мільйона гривень.