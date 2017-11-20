Україна з початку року скоротила видобуток вугілля на 13%

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-жовтні 2017 року скоротилася на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 28,877 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, із загального обсягу вугілля 4 мільйони тонн було видобуто на державних шахтах. На держпідприємствах за цей період видобуток вугілля скоротився на 17,4%.

У жовтні в Україні було видобуто 2,7 мільйона тонн вугілля, з яких на держшахти припадає 0,4 мільйона тонн.

У загальній структурі видобутку коксівного вугілля (марка "К"), що використовується для потреб металургії, за 10 місяців зайняв 19,3%. За звітний період видобуток цього вугілля знизився на 17,5% - до 5,561 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з 2014 роком – до 39,76 мільйона тонн. У 2016 році видобуток збільшився на 2,8% – до 40,864 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни та блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

За даними Міненерговугілля, потреба теплової генерації в 2018 році у вугіллі складе 26,6 мільйона тонн.