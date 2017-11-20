Гройсман доручив погасити борги із зарплати на підприємствах "Укроборонпрому"

19:44, 20 листопада 2017
Промисловість
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При цьому про результати вирішення проблем із заборгованістю про зарплату Кабінет міністрів повинен бути повідомлений до 27 листопада.

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву упродовж тижня розібратися із заборгованістю із зарплати на суднобудівних заводах державного концерну «Укроборонпром» і вжити заходів щодо її погашення.

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Про це повідомила прес-служба уряду.

«Звертаю увагу генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова, що керівники суб'єктів господарювання несуть особисту відповідальність за стан виплати заробітної плати», - сказав Гройсман.

При цьому про результати вирішення проблем із заборгованістю із зарплати Кабінет міністрів має бути повідомлений до 27 листопада.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання депутата у Верховній Раді 17 листопада, пообіцяв звернутися до "Укроборонпрому" щодо виплати зарплат працівникам Миколаївського суднобудівного заводу.

В "Укроборонпромі" 31 жовтня заявили, що Миколаївський суднобудівний завод зупинив роботу через відсутність рішення Кабінету міністрів щодо ракетного крейсера проекту 1164 (серія радянських ракетних крейсерів).

«На сьогодні заарештовано рахунки підприємства, а заборгованість із заробітної плати становить понад 58 млн грн. Ці борги нагромадилися через припинення в лютому 2015 року відшкодування витрат підприємству на утримання крейсера», - повідомили в "Укроборонпромі".

У концерні зазначили, що на розгляд Кабінету міністрів направлено проект розпорядження, яким передбачається відшкодування підприємству витрат на утримання крейсера, що дало б змогу погасити заборгованість із заробітної плати.

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Теги: #Укроборонпром#борги із зарплати