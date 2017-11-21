"Нафтогаз" підвищує ціни на газ для промисловості

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 грудня поточного року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 2,4% порівняно з листопадом - до 9019,2 грн з 8805,6 грн за тис. кубометрів, йдеться у повідомленні компанії.

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Повідомляється, що максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 листопада буде підвищено на 2,3% - до 9918 грн з 9692,4 грн за тис. кубометрів.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовано залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» або купуватиме не менш як 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни вказано з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У листопаді 2017 року «Нафтогаз» підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 7,8% порівняно з жовтнем 2017 року - до 8805,6 грн за тис. куб. м і максимальні ціни також на 7,5% - до 9692,4 за тис. куб. м.