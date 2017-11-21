Держгеонадр призупинила спецдозвіл на видобуток газу компанії Новинського

Державна служба геології та надр України призупинила дію спецдозволу на видобування газу для нафтогазовидобувної компанії "Укргазвыдобуток" (Харківська область), що входить до складу "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського, повідомила прес-служба "Смарт-Холдингу".

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"17 листопада 2017 року компанія "Укргазвыдобуток" отримала офіційний лист від Держгеонадр, яким повідомили про існування наказу №474 від 30 жовтня 2017 року, що призупиняє дію спецдозволу на користування надрами. Таке рішення було прийнято за результатами позапланової перевірки, проведеної у вересні поточного року", - сказано в повідомленні.

При цьому в компанії підкреслюють, що зауваження комісії є необґрунтованими. "Раніше "Укргазвидобуток" вже надав державній службі детальні обґрунтування відсутності порушень", - повідомили в компанії.

У компанії зазначили, що "Укргазвыдобуток" є одним з постачальників газу в Харківське міське кільце. Частка компанії в загальному обсязі становить 10%, або 300 тисяч кубометрів на добу.

"Отже, стабільність проходження опалювального сезону в Харкові зараз знаходиться під питанням. Якщо робота компанії не буде відновлена найближчим часом, у зв'язку з прогнозованим похолоданням "недогрів" може отримати весь місто-мільйонник", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада слідчі Державної фіскальної служби та Генеральної прокуратури України проводили обшуки в офісах і квартирах менеджерів групи Smart Energy.

Раніше правоохоронці затримали Вадима Мохова - директора приватної нафтогазовидобувної компанії "Укргазвидобуток". Він підозрюється у невиконанні вимог наказу Державної служби геології і надр України про зупинення дії спецдозволу на користування надрами в період з 28 липня по 10 серпня 2017 року.

Довідка УНІАН. Smart Energy – керуюча компанія у складі "Смарт-Холдингу", яка займається розвідкою і видобутком вуглеводнів (газу і газового конденсату), а також проектами в сфері альтернативної енергетики. Нафтогазове напрямок Smart Energy представлено британською компанією з активами в Україні Regal Petroleum (Полтавська область), а також українськими газодобувними підприємствами "Пром-Енерго Продукт" і "Укргазвыдобуток" (Харківська область). Основним бенефіціаром "Смарт-Холдингу" є бізнесмен і народний депутат Вадим Новинський.