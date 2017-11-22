В Україні зросло промвиробництво після падіння місяцем раніше

Промислове виробництво в Україні в жовтні 2017 року у річному вираженні - до жовтня 2016 року - без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 0,4% після падіння на 0,3% в такому самрму вимірі на місяць раніше.

Читайте також"Нафтогаз" підвищує ціни на газ для промисловості

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів падіння промвиробництва в жовтні в річному вираженні прискорилося до 0,5% після падіння на 0,1% в такому самому вимірі на місяць раніше.

Порівняно з попереднім місяцем, вереснем, промвиробництво в жовтні зросло на 6,9% без урахування сезонного коригування, але при цьому впало на 0,1% з урахуванням коригування.

З початку 2017 року, в січні-жовтні, порівняно з аналогічним періодом попереднього року промвиробництво в Україні знизилося на 0,2%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання промвиробництва в жовтні 2017 року порівняноі з жовтнем 2016 року зафіксовано в хімічній промисловості - на 38,9%, виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 38%, виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів - на 22 , 3%, виробництві меблів та іншої продукції - на 21,8%.

Найбільше падіння в річному вираженні зафіксоване у видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 25,1%, виробництві електричного обладнання - на 10,5%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 10,3%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, промвиробництво в Україні у вересні 2017 року у річному вираженні без урахування коригування на ефект календарних днів впало на 0,3%, з урахуванням коригування - на 0,1%, після зростання на місяць раніше.

Зростання промвиробництва в Україні за 2016 рік порівнянні з 2015 роком становить 2,4% після падіння показника 4 роки поспіль - у 2012-2015 роках.