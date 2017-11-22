Україна зберегла 13-те місце в світовому рейтингу виробників сталі, скоротивши виробництво

Українські металурги у вересні 2017 року порівняно з вереснем минулого року скоротили виробництво сталі на 0,8% - до 1,845 млн тонн, опустившись при цьому з 11-го на 13-те місце в списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-вересня поточного року Україна скоротила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 11,6% - до 16,138 млн тонн, опустившись при цьому з 12-го на 13-те місце у світовому рейтингу виробників сталі.

Згідно з повідомленням, у вересні лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 71,8 млн т (зростання на 5,3% проти вересня 2016 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (8,6 млн тонн, + 2%), Індія (8,2 млн тонн, + 1,9%), США (6,7 млн тонн, +8, 6%), Росія (6 млн тонн, + 5,8%), Південна Корея (5,9 млн тонн, + 2,8%), Німеччина (3,5 млн тонн, + 8,1%), Туреччина (3 млн тонн, + 13%), Бразилія (2,96 млн тонн, + 7,6%) і Іран (2,23 млн тонн, + 40,4%).

В цілому у вересні 2017 року порівняно з вереснем минулого року 67 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 5,6% - до 141,4 млн т.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-вересень позиції лідера продовжує утримувати Китай - 638,7 млн т (зростання порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 6,3%).

Далі йдуть: Японія (78,3 млн тонн, -0,2%), Індія (75,3 млн тонн, + 5,7%), США (61,5 млн тонн, + 3,1%), Росія ( 54,2 млн тонн, + 2,8%), Південна Корея (52,8 млн тонн, + 3,5%), Німеччина (32,9 млн тонн, + 2,7%), Туреччина (27,7 млн тонн, + 13,5%), Бразилія (25,5 млн тонн, + 9,1%) і Італія (17,8 млн тонн, + 2,5%).

За 9 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року 67 країн, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 5,6% - до 1,267 млрд тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2016 року зберегла 10-те місце у світовому рейтингу виробників сталі, збільшивши її виробництво на 5,5% порівняно з 2015 роком - до 24,2 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року зайняла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів негативно почали впливати два фактори. Перший - військові дії на Донбасі, де розташована більш як половина металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найбільш помітно у 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Проте за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-ту сходинку в галузевому рейтингу.