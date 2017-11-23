Черкаський "Азот" відновив виробництво аміаку і карбаміду

Виробник мінеральних добрив черкаське підприємство "Азот", що входить до складу холдингу Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа, після проведення капітальних ремонтів відновив виробництво аміаку і карбаміду, повідомила прес-служба Ostchem на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Після проведення капітальних ремонтів підприємство відновило виробництво аміаку (цех А-5) і карбаміду (цех М-2)", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про поновлення антидемпінгового мита на імпорт в Україну деяких азотних добрив російського виробництва у рамках захисту власного виробника і зниження залежності українських аграріїв від поставок хімпродукції.

Після прийняття цього рішення, в червні в Ostchem повідомили, що три з чотирьох хімзаводів (черкаський "Азот", "Рівнеазот" і "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот") планують відновити виробництво мінеральних добрив.

Довідка УНІАН. Ostchem – група компаній, які працюють у сфері хімічної промисловості виробляють аміак, карбамід, нітрати та іншу продукцію. Група входить в першу десятку світових виробників азотних добрив. До структури холдингу входять "Концерн Стирол", черкаський "Азот", "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" і завод в Естонії – "Нітроферт". Основним акціонером групи є бізнесмен Дмитро Фірташ.

Холдинг Ostchem є підрозділом міжнародної групи компаній Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа. Структури Фірташа контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.