Україна виграла тендер на поставку комплектуючих до танків Т-72

Державна компанія "Укрспецекспорт", яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром" і є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки в Україні, отримала контракт від державної європейської компанії на поставку комплектуючих до танків Т-72 протягом 2017-2019 років.

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Як повідомила прес-служба "Укрспецекспорту", відповідний контракт підписано за результатами участі "Спецтехноекспорт" в публічному тендері за правилами GPA (Government Procurement Agreement), який відбувся за підтримки проектного офісу GPAinUA в рамках пілотного проекту.

"Тендер проводився у відповідності з європейською директивою Defence Directive 2009/81/EC. Умови участі в тендері були аналогічними тим, які вимагаються від учасників публічних тендерів в українській системі Prozorro. Після приєднання України до угоди GPA, "Спецтехноекспорт" став першою українською компанією, яка виграла європейський тендер за правилами GPA", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що результати участі "Спецтехноекспорт" в публічному тендері GPA і одержаний контракт свідчать про перспективність нового для України ринку публічних закупівель.

"В країнах ЄС, колишніх членів "радянського блоку", досі на озброєнні перебуває багато броньованої та авіаційної техніки радянського зразка, яка потребує модернізації і технічному обслуговуванні. Українська оборонна промисловість має всі необхідні розробки та компетенції для виконання таких робіт", - цитує прес-служба директора "Спецтехноекспорт" Павла Барбула.

Зазначається, що Україна та Євросоюз є сторонами угоди про державні закупівлі (GPA) Світової організації торгівлі (WTO).

"Угода забезпечує взаємне відкриття доступу на ринки державних закупівель, визначає умови участі, гарантує рівноправні і недискримінаційні принципи щодо іноземних учасників", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Держкомпанія "Укрспецекспорт" є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічного співробітництва) в Україні. Компанія об'єднує низку дочірніх підприємств – виробників спецтехніки.

Державний концерн "Укроборонпром" - це об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.

До складу концерну увійшли підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.