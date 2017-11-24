В Україні створено нову технологічну лінію з виробництва ракетних корпусів - Турчинов

В Україні створено нову технологічну лінію з виробництва ракетних корпусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив журналістам після демонстрації керівництву РНБО конструкції і технологічних можливостей нового обладнання ДАХК "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", та ознайомлення з проектом виробництва боєприпасів.

За його словами, нова технологічна лінія з виробництва ракетних корпусів є серйозним кроком у забезпеченні ракетного щита країни і забезпечить весь спектр ракет для реактивних систем залпового вогню.

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«Вже сьогодні ми зняли дефіцит, який виник у військах у 2014 році, що стосується забезпечення (боєприпасами - УНІАН) реактивних систем залпового вогню. Це для нас дуже принципово і важливо, тому що ця проблема загострилася після того, як ми втратили на арсеналах значну частину наших боєприпасів», - скаав Турчинов.

За його словами, організація виробництва боєприпасів є одним з головних пріоритетів для України, і в процесі виробництва боєприпасів особливе місце займають ракетні технології. «Наші ракети за своїми характеристиками повинні бути кращими, ніж російські аналоги. Це є те завдання, яке РНБО поставила перед нашими виробниками, і чітко та послідовно ця задача виконується», - наголосив Турчинов.

Як сказав секретар РНБО, «унікальність обладнання полягає в тому, що ми можемо з надміцних сплавів виробляти деталі для наших ракет, тобто корпус ракети забезпечить її ефективне використання щодо дальності та точності».

«Хочу підкреслити, що навіть в радянські часи Україна не мала технологій виробництва таких корпусів. І це дуже серйозний для нас прорив, який забезпечить якісні, ефективні українські ракети. Повною технологічною лінією їх виробництва», - додав він.

«Дуже важливий також зроблений крок: обладнаний прес, який забезпечує виготовлення корпусів для снарядів великих калібрів, зокрема 152 мм, використовуються також нові технології», - зауважив Турчинов.

«Ми повністю перейшли до виробництва виключно української ракети, починаючи від ракетного двигуна і закінчуючи бойовою частиною», - підкреслив секретар РНБО.

«Повірте мені, це дуже серйозний крок, який зробила українська оборонна промисловість у забезпеченні ракетного щита нашої країни. Найближчим часом, очікується в наступному році, це унікальне технологічне обладнання почне виробляти серійно корпуси ракет. І ці ракети, я переконаний, надійно захистять нашу країну», - заявив Турчинов.

Крім того, за його словами, ця технологічна лінія забезпечить весь спектр ракет для реактивних систем залпового вогню. «Починаючи від калібру 300 мм та менше, тобто весь спектр боєприпасів, і в цьому напрямку працюють наші інженери, конструктори, виробники», - резюмував секретар РНБО.