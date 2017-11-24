Великі та середні підприємства України збільшили прибуток майже в 3 рази

Великі та середні підприємства України в січні-вересні 2017 року отримали 237,768 млрд грн прибутку до оподаткування, що в 2,9 раза вище показника за аналогічний період 2016 року на рівні 82,001 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з повідомленням, за 9 місяців 2017 року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, фінансовий результат прибуткових підприємств України збільшився на 36,3% - до 368,630 млрд грн, в той час як результат збиткових підприємств знизився на 30,6% - до мінус 130,862 млрд грн.

Також повідомляється, що частка збиткових підприємств в Україні за підсумками січня-вересня 2017 року знизилася до 29,7% з 32,8% роком раніше.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, великі та середні підприємства України в 2016 році отримали 75,651 млрд грн прибутку до оподаткування проти 236,566 млрд грн збитку за 2015 рік.