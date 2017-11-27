Держава за 2 роки профінансувала розвідку корисних копалин лише на 5% від плану

Державний бюджет України в 2016-2017 роках профінансував геологорозвідувальні роботи, які виконують державні профільні підприємства в системі Державної служби геології та надр, на рівні близько 5% від планового показника. Про це у відповідь на запит УНІАН повідомили у прес-центрі Держгеонадр.

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«Загальне фактичне фінансування і, відповідно, виконання завдань і заходів Програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року за рахунок коштів державного бюджету в 2016 році становило 68,8 млн грн за планових обсягів фінансування 1,279 млрд грн (5,4%); у 2017 році (за 9 місяців) – 61,2 млн грн за планових обсягів фінансування 1,279 млрд грн (4,8%)», - повідомили в держоргані.

За інформацією Держгеонадр, в 2016 році спочатку в держбюджет закладалися витрати на проведення геологорозвідувальних робіт на рівні 100 млн грн, але пізніше вони були скорочені.

«Державним бюджетом України на 2017 рік визначені видатки за бюджетною програмою «Розвиток мінерально-сировинної бази» в розмірі 100 млн грн. На таку ж суму передбачені видатки проектом бюджету на 2018 рік», - додали в прес-службі.

У прес-центрі також повідомили, що наступного року зі 100 млн грн планується 33,5 млн грн спрямувати на виконані робіт за напрямом «Нафта і газ».

«Фактичні обсяги фінансування, починаючи з 2011 року, недостатні для забезпечення виконання завдань і заходів, передбачених Програмою», - повідомили в Держгеонадр, додавши, що таке значне недофінансування призвело до цілого ряду негативних наслідків: повної дестабілізації всього геологорозвідувального процесу, занепаду державних геологічних підприємств і втрати значної частини кадрового потенціалу.

Довідка УНІАН. Загальнодержавна Програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року була затверджена окремим законом України в 2011 році. Вона виконується державними підприємствами, які підвідомчі Держгеонадр. Для виконання геологорозвідувальних робіт держорган закуповує послуги цих підприємств.

Мінерально-сировинна база - сукупність розвіданих і попередньо оцінених запасів корисних копалин і супутніх компонентів, які можуть бути використані в галузях економіки. В надрах нашої країни виявлено майже 20 тис. родовищ більше ста видів корисних копалин, з яких понад 8 тис. родовищ і 1 тис. об'єктів обліку за 98 видами мінеральної сировини мають промислове значення і обліковуються в державному балансі запасів корисних копалин. Більше 3 тис. родовищ на сьогодні розробляється.

За даними Держгеонадр, загальний рівень фінансування Програми з 2011 по 2030 року повинен становити 189 млрд грн, з яких 26,1 млрд грн повинні становити витрати державного бюджету та 162,9 млрд грн – інші джерела.