"Укроборонпром" завершив випробування модернізованої бронемашини (відео)

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило повний цикл заводських випробувань БМП-1УМД. Про це повідомляє прес-служба концерну.

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«БМП-1УМД успішно завершила всі ходові, вогневі та інші експлуатаційні випробування, підтвердивши свої високі характеристики, які значно розширили бойові можливості БМП», - йдеться у повідомленні.

В «Укроборонпромі» зазначають, що бойова машина, яка є глибокою модернізацією БМП-1, оснащена сучасним бойовим модулем, цифровою системою управління вогнем, німецьким двигуном Deutz та іншим передовим обладнанням.

Завдяки бойовому модулю "Стілет", який оснащений 30-мм автоматичною гарматою, 30-мм автоматичним гранатометом, 7,62-мм кулеметом, а також високоточним протитанковим комплексом "Бар‘єр", БМП-1УМД отримала потужну вогневу міцність.

«Такий арсенал озброєння забезпечує знищення не тільки живої сили та легкоброньованої техніки, але і танків противника на відстані до 5 км. А за точність вогню відповідає прицільний комплекс "Трек-М" у поєднанні зі стабілізатором озброєння СВУ-500-3Ц», - зазначають у повідомленні.

Під час робіт над створенням БМП-1УМД особливу увагу було приділено захисту екіпажу. Окрім встановлення додаткових елементів захисту, було проведено цілий комплекс робіт з маскування БМП-1УМД у інфрачервоному діапазоні. Завдяки цьому БМП-1УМД менш помітна через тепловізор, додають в концерні.

Також БМП-1УМД отримала новий цифровий захищений зв‘язок, сучасні засоби навігації, а також інші зміни, які дозволили поліпшити ергономічні та функціональні характеристики машини.

«Попри такі глибокі зміни, вага БМП-1УМД становить 14 тонн, що лише на 1 тонну більше за звичайну БМП-1. Але використання німецького двигуна TCD2013 L64V, що замінив радянський УТД-20, значно покращив ходові властивості бойової машини. 4-тактний, 6-циліндровий двигун з тубонадувом та електронним блоком управління має потужність у 330 к.с., з можливістю програмного підвищення потужності до 390 к.с. В цей же час двигун УТД-20 має потужність лише 300 к.с.», - повідомили у концерні.

Зараз фахівці "Житомирського бронетанкового заводу" очікують відповідного рішення з боку силових відомств України для проведення випробувань безпосередньо українськими військовими.