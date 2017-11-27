"Укроборонпром" завершив випробування модернізованої бронемашини (відео)
Бойова машина, яка є глибокою модернізацією БМП-1, оснащена сучасним бойовим модулем, цифровою системою управління вогнем, німецьким двигуном Deutz та іншим передовим обладнанням.
Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило повний цикл заводських випробувань БМП-1УМД. Про це повідомляє прес-служба концерну.
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«БМП-1УМД успішно завершила всі ходові, вогневі та інші експлуатаційні випробування, підтвердивши свої високі характеристики, які значно розширили бойові можливості БМП», - йдеться у повідомленні.
В «Укроборонпромі» зазначають, що бойова машина, яка є глибокою модернізацією БМП-1, оснащена сучасним бойовим модулем, цифровою системою управління вогнем, німецьким двигуном Deutz та іншим передовим обладнанням.
Завдяки бойовому модулю "Стілет", який оснащений 30-мм автоматичною гарматою, 30-мм автоматичним гранатометом, 7,62-мм кулеметом, а також високоточним протитанковим комплексом "Бар‘єр", БМП-1УМД отримала потужну вогневу міцність.
«Такий арсенал озброєння забезпечує знищення не тільки живої сили та легкоброньованої техніки, але і танків противника на відстані до 5 км. А за точність вогню відповідає прицільний комплекс "Трек-М" у поєднанні зі стабілізатором озброєння СВУ-500-3Ц», - зазначають у повідомленні.
Під час робіт над створенням БМП-1УМД особливу увагу було приділено захисту екіпажу. Окрім встановлення додаткових елементів захисту, було проведено цілий комплекс робіт з маскування БМП-1УМД у інфрачервоному діапазоні. Завдяки цьому БМП-1УМД менш помітна через тепловізор, додають в концерні.
Також БМП-1УМД отримала новий цифровий захищений зв‘язок, сучасні засоби навігації, а також інші зміни, які дозволили поліпшити ергономічні та функціональні характеристики машини.
«Попри такі глибокі зміни, вага БМП-1УМД становить 14 тонн, що лише на 1 тонну більше за звичайну БМП-1. Але використання німецького двигуна TCD2013 L64V, що замінив радянський УТД-20, значно покращив ходові властивості бойової машини. 4-тактний, 6-циліндровий двигун з тубонадувом та електронним блоком управління має потужність у 330 к.с., з можливістю програмного підвищення потужності до 390 к.с. В цей же час двигун УТД-20 має потужність лише 300 к.с.», - повідомили у концерні.
Зараз фахівці "Житомирського бронетанкового заводу" очікують відповідного рішення з боку силових відомств України для проведення випробувань безпосередньо українськими військовими.