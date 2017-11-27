Українським військовим передали партію гармат для легкої бронетехніки - "Укроборонпром"

Державне підприємство "Науково-технічний комплекс "Завод точної механіки", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", відвантажив у військові частини Міністерства оборони України нову партію гармат ЗТМ1 і ЗТМ2.

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Як повідомила прес-служба концерну, таким чином "Завод точної механіки" повністю виконав Державне оборонне замовлення на 2017 рік, випереджаючи затверджений графік.

"За 10 місяців 2017 року підприємством виготовлено 250 гармат ЗТМ1 та ЗТМ2, а також близько півмільйона одиниць ланок різних модифікацій (кріплення для гармат - УНІАН). Тим самим завод забезпечив потреби Міністерства оборони України та підприємств оборонного промислового комплексу в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що кількість виробів, виготовлених "Завод точної механіки" за Державним оборонним замовленням у 2017 році була найбільшою за всю історію замовлень з боку Міністерства оборони України.

Довідка УНІАН. Державне підприємство Науково-технічний комплекс "Завод точної механіки" (НТК "ЗТМ") створено в 1996 році в Кам'янець-Подільському, як спеціалізоване підприємство з розробки та виробництва артилерійсько - стрілецького озброєння. НТК "ЗТМ" позиціонує себе як виробник якісних аналогів радянських зразків зброї і є єдиним заводом в Україні, де виготовляється артилерійсько-стрілецька зброя калібром до 30 мм

ЗТМ-1 і ЗТМ-2 - українські автоматичні гармати калібру 30 мм ЗТМ-1 призначені для боротьби з легкоброньованої бронетехнікою, знищення живої сили противника і повітряних цілей. Гармата може бути встановлена на різні типи легкої бронетехніки.

ЗТМ-2 призначена для боротьби з легкобронированными цілей на дальностях до 1500 метрів, установками ПТРК (протитанковими ракетними комплексами), небронированными засобами і живою силою супротивника на дальностях до 4000 метрів, а також з повітряними цілями. Стрільбу з гармати можна виконувати одиночними пострілами і чергами великим і малим темпами.

Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.