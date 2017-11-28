"Надпотужна військова машина": Порошенко розхвалив новий український БТР (фото)

Новий український БТР-4МВ1 є принципово новим рівнем військової техніки для Збройних сил України.

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Про це йдеться у дописі на сторінці президента України Петра Порошенка у Facebook.

"Новий український БТР-4МВ1 - надпотужна військова машина, модернізована у відповідності до останніх тенденцій бронетехніки НАТО", - заявив президент.

За словами Порошенка, БТР-4МВ1 посилений оптико-електроним прицілом з потужним тепловізором і високоточною цифровою системою ведення вогню. Екіпаж здатен знищувати противника на максимальній дальності дії зброї, вночі та у складних погодних умовах.

"Розробка фахівців державного концерну "Укроборонпром" - принципово новий рівень військової техніки для ЗСУ", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" на міжнародній виставці "Зброя та безпека-2017", що проходила 10-13 жовтня у Києві, продемонстрував досягнення оборонно-промислового комплексу України, зокрема нову модифікацію БТР-4МВ1. Фахівці Харківського конструкторського бюро ім. Морозова, що входить до складу "Укроборонпрому", підвищили броньовий захист машини. БТР-4МВ1 отримав нову фронтальну частину та інші конструкційні зміни, спрямовані на підвищення живучості та бойової ефективності машини.