Надвисока точність: Порошенко показав новий український 3D-радар (відео)
За словами президента, цей радар може виявляти об'єкти в повітрі на відстані до 500 км.
Державний концерн «Укроборонпром» готує до випробувань 3D-радар 80К6Т.
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Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
«Цей радар може виявляти об’єкти в повітрі на відстані до 500 км, оновлюючи дані кожні 5 секунд, та супроводжувати цілі з надвисокою точністю», - написав глава держави.
За його словами, потужні можливості 80К6T дозволяють використовувати його з усіма зенітно-ракетними комплексами, які стоять на озброєнні ЗСУ, та як інформаційну ланку у підрозділах Повітряних сил.
Як повідомлялося, вперше цей високоточний 3D-радар було презентовано у жовтні.
Для розгортання 80К6Т необхідно усього 10-15 хвилин.