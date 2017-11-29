Україна займає друге-третє місце в світі за покладами газу – Гройсман

Україна займає друге-третє місце в світі за покладами природного газу. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на форумі в Києві.

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«В Україні за покладами газу, за всіма дослідженнями різних авторитетних організацій, ми на другому-третьому місці в світі», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон заявляв, що Україна володіє розвіданими запасами газу обсягом понад 920 млрд куб. м, з яких наша країна використовує на рік лише 2%, тоді як середній показник в європейських країнах сягає 8-12%.

Раніше Гройсман заявляв, що наша країна має намір збільшити видобуток газу до 2020 року до 27 млрд куб. м на рік і почати експортувати «блакитне» паливо.