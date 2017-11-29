"Антонов" з початку року скоротив прибуток на 60%

Державне підприємство "Антонов", єдиний в Україні виробник літаків, за січень-вересень 2017 року скоротило чистий прибуток на 60,3% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 28,78 мільйонів гривень.

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Про це йдеться у фінансовому звіті на сайті підприємства.

Згідно зі звітом, чистий дохід підприємства в січні-вересні збільшився на 56% – до 3,73 мільярда гривень з 2,39 мільярда гривень.

Валовий прибуток компанії скоротився на 18,5% - до 464 мільйони гривень з 569,38 мільйона гривень. Операційний прибуток знизився на 24,5 рази - до 4,95 мільйона гривень з 121,6 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року "Антонов" збільшив чистий прибуток в 4 рази порівняно з 2015 роком – до 178,1 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" – єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків та літаків спеціального призначення. У числі найвідоміших розробок підприємства – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.