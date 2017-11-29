Близько 36 шахт на окупованому Донбасі повністю або частково затоплені – ОБСЄ

Близько 36 шахт на окупованій території Донбасу повністю або частково затоплені і не підлягають подальшій експлуатації, повідомив експерт Дмитро Аверін в ході презентації результатів екологічної оцінки впливу конфлікту на сході України на навколишнє середовище, проведеної ОБСЄ спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України.

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"В регіоні зараз підтоплюються близько 36 шахт. Шахти підтоплюються через порушення або припинення енергопостачання, через руйнування інфраструктури, через порушення роботи насосного обладнання та інше", - сказав Аверін.

Він додав, що стан частини шахт представляє особливу небезпеку – це шахта "Олександр-Захід", "Вуглегірська", шахта імені Калініна в Горлівці, а також "Юний комунар", де в 1979 році було здійснено підземний ядерний вибух.

Аверін повідомив, що затоплення шахт може впливати на стан підземних вод по всій території Донецької і Луганської областей і за їх межами. Також подальше затоплення шахт може впливати на рівень грунтових вод, викликати просідання ґрунтів, що може призвести до руйнування промислових і інфраструктурних об'єктів, газо - і водопроводів.

Крім цього, він повідомив, що з 2014 по 2017 роки було зафіксовано близько 500 випадків порушення діяльності на 170 підприємствах Донецької та Луганської областей, частина яких пов'язана з потенційною небезпекою для населення і навколишнього середовища.

Також наголошується, що польові дослідження зафіксували значне, в порівнянні з даними 2008 року, забруднення нерадіоактивним стронцієм і барієм донних відкладень Карлівського і Клебан-Бикского водосховищ.

Також Він повідомив, що перевищення концентрації азоту і фосфору зафіксовані у річках Кальміус, Кальчик, Сіверський Донець.

"Систематичне перевищення в 1,1-1,3 рази було зазначено нами для ртуті, ванадію, кадмію, нерадіоактивного стронцію, а також для гамма-випромінювання... Максимальне перевищення на контрольних точках, які постраждали в ході бойових дій над фоновими становило 1,2-2 рази. У деяких місцях, наприклад, на горі Карачун – перевищення стронцію становило 116 разів", - зазначив він.

Крім цього, експерт повідомив, що внаслідок конфлікту на території Луганської і Донецької областей постраждали близько 60 об'єктів природно-заповідного фонду.

Також він зазначив складну ситуацію з твердими побутовими відходами, до яких з початку російської агресії додалися залишки військової техніки, зруйнованих будівель, утилізація яких вимагає додаткових потужностей і неможлива без розмінування територій і очищення її від боєприпасів.

В свою чергу, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив, що дані, а також рекомендації, які були отримані в ході дослідження, будуть використані урядом.

"Сьогодні пройшла презентація дослідження, яке проходило на території Донецької та Луганської областей під егідою ОБСЄ за зверненням Мінекології. Були залучені українські та міжнародні експерти... які зібрали інформацію екологічного і техногенного напрямки, систематизували її і підготували рекомендації, які будуть використані українським урядом та органами місцевого управління для більш ефективного моніторингу, контролю та здійснення заходів для того, щоб мінімізувати негативний вплив", - сказав Семерак.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2017 року Мінекології за підтримки ОБСЄ розпочало проект з інвентаризації об'єктів, що становлять екологічну та техногенну загрозу на території Донецької і Луганської областей.