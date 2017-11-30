Кубів оцінив збитки України від втрати традиційних ринків збуту

Збиток України від втрати традиційних ринків збуту після російської агресії на сході країни і анексії Криму, що сталися в 2014 році, оцінюється на рівні 15 мільярдів доларів.

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Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на конференції в Києві.

"Втрата традиційних ринків збуту для українських товарів, а ми тоді орієнтувалися на російський ринок, завдала нам близько 15 мільярдів доларів збитків", - сказав Кубів.

При цьому віце-прем'єр підкреслив, що Україні вдається переорієнтуватися на європейський ринок, а також виходити на нові ринки в країнах Північної Африки та Азії.

"Втілення експортної стратегії України демонструє результат", - зазначив Кубів.

Як повідомляв УНІАН, експорт товарів з України в січні-липні зріс на 22,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Мінекономрозвитку наприкінці березня презентував проект експортної стратегії України. Експортна стратегія розроблена на 5 років та передбачає виконання 56 першочергових завдань розвитку експорту. При цьому в розробці стратегії брали участь понад 40 державних і недержавних інституцій.