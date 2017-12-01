У Китаї виявили родовище із запасами понад 1 мільярд тонн нафти
12:13, 01 грудня 2017Промисловість
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Відкриттю родовища передувало більше десяти років розвідувальних робіт.
Ілюстрація REUTERS
Китайська нафтова компанія PetroChina Xinjiang Oil Fiеld («дочка» CNPC) повідомила, що в районі озера Ма Сіньцзян-Уйгурського автономного району було виявлено велике нафтове родовище.
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«В даний час у районі озера Ма виявлені триступінчаті геологічні запаси нафти обсягом 1,24 млрд т, з них доведені запаси становлять 520 млн т», — наводить агентство «Сіньхуа» слова геолога корпорації CNPC Тан Юна, передає «Комерсант».
Пан Юн підкреслив, що відкриттю родовища передувало більше десяти років розвідувальних робіт у Джунгарській западині.
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