ЗАЗ припинив виробництво автомобілів Lanos

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) зупинив виробництво автомобілів моделі Lanos і планує сконцентруватися на випуску комерційної техніки. Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації "УкрАВТО".

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"Ми призупинили виробництво автомобілів моделі Lanos. Причиною цього рішення стала економічна ситуація в країні та зниження попиту на авто. Також вплинула проблема ввезення дешевих старих авто в обхід розмитнення", - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що на даний момент компанія зосередиться на випуску комерційної техніки.

Як повідомляв УНІАН, Запорізький автомобілебудівний завод планує виробити близько 3,5 тисячі автотранспортних засобів за підсумками 2017 року, що відповідає показнику минулого року.

У 2016 році ЗАЗ отримав 602,81 мільйона гривень чистого збитку, що в 2 рази менше, ніж у 2015 році.

У зв'язку із загальним падінням економіки України та скороченням продажів автомобілів ЗАЗ в грудні 2014 року по квітень 2015 року повністю зупиняв виробництво.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію "УкрАВТО".

Корпорація УкрАВТО є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ "ЗАЗ". У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.