Набуло чинності рішення ЄС про виключення зі списку санкцій російського палива, необхідного для польоту на Марс

Євросоюз виключив зі списку санкцій проти РФ операції із закупівлі або продажу ракетного палива гідразин, що необхідне для спільного російсько-європейського проекту ExoMars.

Рішення від 30 листопада було опубліковано в Офіційному журналі ЄС, передає Українська правда. Сьогодні воно набуло чинності.

Відтепер заборона не застосовується для надання прямо чи опосередковано технічної допомоги, фінансування чи фінансової допомоги, пов'язаної з продажем, постачанням, передачею або експортом та імпортом, придбанням або транспортуванням гідразину у концентраціях 70% та більше.

Однак операції з гідразином дозволені за умови, що він призначений для випробування та польотів модуля ExoMars в рамках місії ExoMars 2020 у кількості, яка розраховується відповідно до потреб кожного етапу цієї місії, що не перевищує 5000 кг протягом усього терміну дії місії або для польоту перевізника модуля ExoMars, у кількості, яка розраховується відповідно до потреб польоту, що не перевищує 300 кг.

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"Положення щодо технічної допомоги, фінансування або фінансової допомоги, пов'язаної з зазначеними вище операціями, підлягають попередньому схваленню компетентних органів. Заявники на отримання дозволу надають компетентним органам всю необхідну інформацію. Компетентні органи інформують Євроомісію про всі надані дозволи", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, наприкінці листопада набули чинності санкції США проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії.