З 2018 року 5% рентної плати за користування надрами зараховуватиметься до місцевих бюджетів

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає подальше зростання дохідної бази місцевих бюджетів, при цьому до місцевих бюджетів з 1 січня зараховуватиметься 5% рентної плати за користування надрами.

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Про це під час виступу на форумі об'єднаних громад повідомив президент України Петро Порошенко.

«З 1 січня 2018 року в місцеві бюджети зараховуватиметься 5% рентної плати за користування надрами», - сказав президент.

За словами Порошенка, в наступному році також заплановано субвенцію на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад на 2 млрд грн.

«Загалом державна підтримка проектів місцевого самоврядування в 2018 році становитиме 18,5 млрд грн. Ми думаємо, що не тільки наступного року, горизонт нашого планування спрямований далі», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету України на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 млрд грн, або 2,4% ВВП, до другого читання у Верховній Раді, доопрацьований після ухвалення парламентом за основу 14 листопада з рядом поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.