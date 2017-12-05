У "Нафтогазу" забрали ліцензії на видобуток газу

Державна служба геології та надр України анулювала три спеціальні дозволи на видобуток природного газу в Полтавській області, наявні у національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України». Про це йдеться в наказі Держгеонадр №527 від 1 грудня 2017 року, текст якого опублікований на сайті відомства.

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«Анулювати спеціальні дозволи на користування надрами, надані НАК «Нафтогаз України», - повідомляється в документі.

У наказі наведено три раніше видані дозволи, які надавали «Нафтогазу» право проводити геологічне вивчення та видобування газу на Оболонській, Будищансько-Чутівській та Писарівській площах у Полтавській області.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» отримав спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними ділянками в Полтавській області в 2011 і 2012 роках. У 2012-2013 роках проводилися пошуково-розвідувальні роботи. На балансі «Нафтогазу» знаходяться три продуктивні свердловини у Полтавській області. В результаті пошуково-розвідувальних робіт на ліцензійних ділянках було відкрито 2 газових і 1 нафтове родовище.

У середині листопада 2017 року Апеляційний адміністративний суд Києва залишив в силі рішення суду першої інстанції, згідно з яким «Нафтогаз» був позбавлений права на розробку вищезазначених газоносних площ. Підставою для прийняття рішення про анулювання трьох спецдозволів «Нафтогазу» стало невиконання програми робіт на родовищах.

У «Нафтогазі» заявили, що здійснення капітальних інвестицій у 2013-2016 роках було неможливе через несвоєчасне затвердження урядом фінансових планів компанії. За даними компанії, за 5 років підготовки цих територій до видобутку «Нафтогаз» інвестував в розвідувальні та підготовчі роботи близько 800 млн грн. Плани на 2017 рік передбачали інвестування ще 1,1 млрд грн.