В Україні створюють гіганта, який об'єднає всі держшахти

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення «Національної вугільної компанії», яка об'єднає всі державні вуглевидобувні шахти.

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Відповідне рішення «Про створення державного підприємства «Національна вугільна компанія» з доопрацюванням Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Кабмін затвердив Стратегію розвитку вуглевидобувної галузі, яка передбачає збільшення видобутку вугілля на державних шахтах з одночасним їх переходом на бездотаційну роботу через рік. Також стратегія передбачає створення єдиної «Національної вугільної компанії», яка керуватиме держшахтами.

У середині серпня віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон повідомив, що «Національна вугільна компанія» об'єднає 33 державні шахти, її створення дасть економію на рівні 1,5 млрд грн на рік.