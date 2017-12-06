В Україні створюють гіганта, який об'єднає всі держшахти
«Національна вугільна компанія» об'єднає 33 державні шахти.
Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення «Національної вугільної компанії», яка об'єднає всі державні вуглевидобувні шахти.
Читайте такожКабмін підтримує інвестиції у вугільну галузь, а не дотації – Гройсман
Відповідне рішення «Про створення державного підприємства «Національна вугільна компанія» з доопрацюванням Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Кабмін затвердив Стратегію розвитку вуглевидобувної галузі, яка передбачає збільшення видобутку вугілля на державних шахтах з одночасним їх переходом на бездотаційну роботу через рік. Також стратегія передбачає створення єдиної «Національної вугільної компанії», яка керуватиме держшахтами.
У середині серпня віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон повідомив, що «Національна вугільна компанія» об'єднає 33 державні шахти, її створення дасть економію на рівні 1,5 млрд грн на рік.