ДТЕК Ахметова збільшив видобуток газового вугілля майже на 9%

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, у січні-листопаді 2017 року збільшив видобуток вугілля газових марок на підконтрольній території Україні на 8,8% - до 20,9 мільйона тонн, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, у листопаді видобуток вугілля марки "Г" становив 2,1 мільйона тонн, що на 5,2% більше показника листопада 2016 року.

За інформацією прес-служби, зростання видобутку вдалося досягти завдяки тому, що компанія за 10 місяців 2017 року інвестувала в обладнання своїх видобувних активів "ДТЕК Павлоградвугілля" і "ДТЕК Добропіллявугілля" 3,2 мільярда гривень, що на 1 мільярд гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Ця сума була спрямована на придбання та капітальний ремонт очисного обладнання шахт (1,6 мільярда гривень), капітальні гірські виробки (781 мільйон гривень), підземну транспортну ланцюжок (342 мільйони гривень), вентиляцію і дегазацію (97 мільйонів гривень)", - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК в 2016 році збільшив видобуток вугілля на 8,9% - до 31,3 мільйона тонн. За 9 місяців 2017 року енергохолдинг скоротив видобуток на 5,8% - до 21 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент". У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська", шахтоуправління "Обухівська" і п'ять збагачувальних фабрик. Компанія володіє 9 з 14 ТЕС в Україні.