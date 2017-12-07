"Сумихімпром" домовився з підприємством Фірташа про переробку сировини

Одне з найбільших підприємств хімічної промисловості державне "Сумихімпром" уклало угоду з компанією "Химвектор", бенефіціаром якої є бізнесмен Дмитро Фірташ, на переробку давальницької сировини. Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Читайте такожОдне з найбільших в Україні хімпідприємств збільшило прибуток майже в 3 рази

Згідно з повідомленням, керуючий санацією держкомпанії "Сумихімпром" Дмитро Нікітін погодився на укладення угоди. Вартість кінцевої продукції складе 913,2 мільйона гривень (з ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня цього року підприємство "Сумихімпром" після восьмимісячного простою відновило виробництво комплексних добрив, включаючи гранульований суперфосфат і фосфорну кислоту.

Довідка УНІАН. "Сумихімпром" має энергохимическим комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти.

Фонд держмайна України в жовтні минулого року заявив про початок підготовки до приватизації перебуває у стані санації "Сумихімпрому", 99,99% акцій якого належить державі.