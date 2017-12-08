Надпотужна бойова машина: в Україні завершили випробування нового БТР (фото, відео)

Новий БТР-4МВ1 завершив усі заводські випробування - здолав сотні кілометрів бездоріжжям та дорогами, успішно форсував водні перешкоди уплав та вбрід.

Також була успішно проведена ціла серія вогневих випробувань зі знищення умовних цілей зі штатного озброєння за різних погодних умов, йдеться у повідомленні прес-служби "Укроборонпрому".

"Головною особливістю БТР-4МВ1 стало використання модульного підходу в побудові бронезахисту машини та рознесення шарів броні. Завдяки цьому досягається значне підвищення захисту екіпажу та самої бойової машини. Нова фронтальна частина машини отримала ефективний нахил та посилений захист, завдяки якому досягається значно більша ймовірність рикошетів ворожих снарядів", - йдеться у повідомленні.

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Також рівень захисту БТР-4МВ1 значно перевищує будь-який зразок БТР чи БМП, який наразі є на озброєнні українських захисників. Окрім того, завдяки модульному підходу у бронюванні й наявності багатоцільових відсіків, які дозволяють встановлювати додаткові паливні баки, поплавки або додаткову броню, існує можливість за мінімальний час переоснастити БТР-4МВ1.

Крім того, цю бойову машину можна за короткий час пристосувати до виконання будь-якого завдання, від дозорно-розвідувального до машини-амфібії для морської піхоти.

Також фахівці приділили увагу умовам роботи екіпажу та десанту – починаючи від нових комфортних крісел, які забезпечують захист від наслідків вибухів мін та фугасів, до нової системи кондиціонування та опалення.

Місце водія забезпечено панорамними оглядом за допомогою п'яти триплексів. Крім того, БТР-4МВ1 оснащений додатковою цифровою системою огляду на 360 градусів, для чого по периметру бойової машини розташовані камери огляду, які працюють як вдень, так і вночі.

Озброєння залишилося без змін, але у БТР-4МВ1 новий приціл з новим тепловізором і вражаючими характеристиками, завдяки яким ціль можна побачити з більшою дистанції й навести точніше.

"Усі ходові властивості, які забезпечує колісна формула 8х8 у поєднанні із німецьким двигуном від Deutz та американською трансмісією Alisson, залишились без змін: максимальна швидкість – 110 км/год. Окрім того, БТР-4МВ1 зберіг можливість форсування водних перешкод уплав, зі швидкістю до 10 км/год", - додали в "Укроборонпромі".

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" на міжнародній виставці "Зброя та безпека-2017", що проходила 10-13 жовтня у Києві, продемонстрував досягнення оборонно-промислового комплексу України, зокрема нову модифікацію БТР-4МВ1. Фахівці Харківського конструкторського бюро ім. Морозова, що входить до складу "Укроборонпрому", підвищили броньовий захист машини. БТР-4МВ1 отримав нову фронтальну частину та інші конструкційні зміни, спрямовані на підвищення живучості та бойової ефективності машини.