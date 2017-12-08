Рада з 1 січня знизила ренту на видобуток природного газу на нових свердловинах

Верховна Рада з 1 січня 2018 року знизила ставку ренти на видобуток природного газу на нових свердловинах в залежності від їх глибини з 29% до 12% (до 5 тисяч метрів) і з 14% до 6% (понад 5 тисяч метрів), що є важливим кроком на шляху залучення великих інвестицій у газовидобувну галузь України.

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Ці зміни були ухвалені парламентом 7 грудня при розгляді у другому читанні закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" №6776-д.

Також парламент ввів заборону на підвищення цих ставок на 5 років – до 2023 року.

"Президент, уряд і народні депутати зробили стратегічно важливий крок назустріч великим інвестиціям у вітчизняну газовидобувну галузь", - прокоментував це рішення на своїй сторінці в соцмережі Facebook виконавчий директор "Асоціації газодобувних компаній" Роман Опимах.

Згідно з повідомленням, Рада також затвердила ставки ренти на видобуток вуглеводнів у межах угод про розподіл продукції, згідно з яким приватний інвестор видобуває сировину спільно з держкомпанією і передає державі частину видобутих вуглеводнів. Для таких проектів ренти буде становити 2% (для нафти) і 1,25% (для газу).

За інформацією асоціації, парламент з 1 січня 2019 року знизив ставку податку на видобуток газового конденсату – до 29% і 14% (було 45% і 29%), в залежності від глибини залягання.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-жовтні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила видобуток газу на 3% – до 17,3 мільярда кубометрів.

Раніше Опимах заявляв про недостатність нинішнього темпу зростання видобутку газу на рівні 3%. За його оцінками, щоб досягти поставленої мети (збільшити видобуток до 27 мільярдів кубометрів в рік до 2020 року), необхідно, щоб видобуток газу щороку зростала на 18%. Для цього Асоціація пропонувала спростити земельне законодавство для надрокористувачів, вирішити проблему зі "сплячими" ліцензіями, виставити на продаж нові нафтогазові ліцензії, а також запровадити стимулюючу ренту на видобуток газу на нових свердловинах на рівні 12%.