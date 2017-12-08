В Україні сповільнилося зростання цін виробників промпродукції

Зростання цін виробників промислової продукції в Україні в листопаді 2017 року в річному вираженні, порівняно з листопадом 2016 року, сповільнилося до 18,4% з 18,8% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, порівняно з попереднім місяцем, жовтнем, ціни виробників промпродукції в листопаді зросли на 1,8%.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, ціни виробників промпродукції зросли на 14,6%.

У повідомленні відзначається, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання цін виробників промислової продукції в Україні в жовтні 2017 року в річному вираженні, порівняно з жовтнем 2016 року, сповільнилося до 18,8% із 22,4% місяцем раніше.