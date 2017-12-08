Держбюджет-2018: на зарплати шахтарям виділили 1,3 мільярда гривень

Кабінет міністрів передбачив у державному бюджеті на 2018 рік, який вчора був прийнятий парламентом, видатки на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств на рівні 1,3 млрд грн.

Читайте такожВ Україні створюють гіганта, який об'єднає всі держшахти

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

«Також у бюджеті-2018 ми передбачили 1,3 млрд грн на забезпечення фонду оплати праці українських шахтарів, які працюють на державних вугільних шахтах», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, багато державних шахт перебувають у скрутному фінансовому становищі, оскільки собівартість видобутку вугілля (для багатьох з них) перевищує його відпускну ціну (2200 грн за тонну). Шахти мають великі борги за електроенергію, не повною мірою фінансуються програми з закупівлі устаткування для гарантування безпеки робіт і з виплати заробітної плати.

Раніше міністр енергетики Ігор Насалик заявляв, що в цьому році міністерство планує скоротити загальний рівень збитків державного вугледобувного сектору і вийти за підсумками першого кварталу 2018 року на рівень беззбиткової роботи.

Згідно з опублікованими офіційними даними Міненерговугілля, на 1 листопада 2017 року заборгованість з зарплати у вугільній галузі становила 196 млн грн.