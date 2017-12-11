Гройсман вважає проблемою відсутність у Prozorro преференцій українським виробникам

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає проблемою відсутність у системі електронних державних закупівель Prozorro преференцій українським виробникам.

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Про це він заявив у ході зустрічі з регіональними ЗМІ.

«Підкреслюю, що прямих переваг у системі Prozorro (для українських виробників - УНІАН) не передбачено й це є великою проблемою, оскільки я вважаю, що продукція, яка створена у нас на території, повинна отримувати при рівних якісних показниках перевагу», - сказав прем'єр .

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 грудня ухвалила в першому читанні, законопроект, що суперечить Угоді про асоціацію з Європейським Союзом, про надання преференцій вітчизняним виробникам при державних закупівлях навіть у разі, якщо їх цінова пропозиція від 25% до 43% дорожча, ніж у конкурентів.

Раніше в Мінекономрозвитку відзначали, що законопроект порушує норми Угоди про асоціацію з ЄС і Світової організації торгівлі, створює корупційні ризики, оскільки для доказу «вітчизняності» товару потрібно зібрати, як мінімум, 23 довідки, а також стане додатковим навантаженням на державний бюджет через переплати у рамках держзакупівель на десятки мільярдів гривень.

7 грудня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов назвав законопроект «мегакорупційною схемою» і закликав народних депутатів не підтримувати його.

«Десятки мільярдів гривень пропонується спрямувати обраним олігархам і бізнесменам. Аргументація примітивна - не треба нам німецької техніки на будівництві доріг - Автодор кидав асфальт в ями лопатами під час дощу - і має кидати далі. Тільки грошей ми їм більше заплатимо, ніж німцям», - сказав заступник міністра.

Система електронних держзакупівель Prozorro була поширена на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року за проведення держзакупівель товарів понад 200 тис. грн і робіт понад 1,5 млн грн. За час своєї роботи система дозволила заощадити більше 36 млрд грн бюджетних коштів. Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія державних коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.