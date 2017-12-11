Україна піднялася в рейтингу світових виробників зброї одразу на 7 позицій

Український державний концерн "Укробронпром" за підсумками 2016 року піднявся в рейтингу ТОП-100 світових виробників зброї на 7 позицій - до 77 місця, з показником продажів на рівні 1,06 мільярда доларів.

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Про це йдеться в аналітичному матеріалі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI).

"Продажі зброї українською компанією "Укроборонпром" зросли на 25,1% у 2016 році. Це сталося в основному через великий внутрішній попит як результат триваючого конфлікту на сході України, входження виробника літаків "Антонов" до складу компанії, а також експорту зброї", - йдеться в повідомленні.

При цьому в дослідженні наголошується, що світові продажі зброї в 2016 році зросли на 1,9% порівняно з 2015 роком і на 38% - порівняно з 2002 роком.

Серед ТОП-100 компаній-виробників частка США становить 57,9%, Росії - 7,1%.

Як повідомляв УНІАН, державний концерн "Укроборонпром" в рамках державного оборонного замовлення отримав фінансування на суму 11,7 мільярда гривень протягом останніх трьох років.

За інформацією концерну, в рамках державного оборонного замовлення на 2016 рік він отримав на ремонт, модернізацію і виробництво нового озброєння 4,4 мільярда гривень. При цьому в 2017 році при загальному обсязі держоборонзамовлення, який цього року становить 13,5 мільярда гривень, на підприємства концерну припало 32,5%.

За підсумками 2016 року "Укроборонпром" експортував продукції на суму близько 750 мільйонів доларів.