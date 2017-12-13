"Укроборонпрому" доручили погасити зарплатні борги на Миколаївському суднобудівному заводі

Уряд доручив керівництву державного концерну "Укроборонпром" погасити заборгованість із виплати заробітних плат працівникам Миколаївського суднобудівного заводу до 25 грудня поточного року.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Я хочу підкреслити, що сьогодні уряд дає доручення керівництву концерну "Укроборонпром" погасити заборгованість заробітної плати працівникам Миколаївського суднобудівного заводу. Це відповідальність керівників концерну, і вони зобов'язані виконати це завдання", - сказав у ході засідання прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Прем'єр зазначив, що за невиконання доручення уряду керівництво концерну будуть очікувати відповідні наслідки.

"До 25 грудня (погасити заборгованість - УНІАН) та проінформувати уряд", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи на питання депутата у Верховній Раді 17 листопада, пообіцяв звернутися до "Укроборонпрому" щодо виплати зарплат працівникам Миколаївського суднобудівного заводу.

В "Укроборонпромі" 31 жовтня заявили, що Миколаївський суднобудівний завод зупинив роботу через відсутність рішення Кабінету міністрів щодо ракетного крейсера проекту 1164 (серія радянських ракетних крейсерів).

"На сьогоднішній день заарештовано рахунки підприємства, а заборгованість по заробітній платі складає більш 58 мільйонів гривень. Ці борги накопичилися через припинення в лютому 2015 року відшкодування витрат підприємства на утримання крейсера", - повідомили в "Укроборонпромі".

У концерні зазначили, що на розгляд Кабінету міністрів спрямований проект розпорядження, яким передбачається відшкодування підприємству витрат на утримання крейсера, що дозволило б погасити заборгованість по заробітній платі.