В Україні зросло виробництво автомобілів: яких і скільки виготовили

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-листопаді поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшилося на 67% - до 7,654 тис. одиниць, йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

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Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за цей період порівняно з січнем-листопадом 2016 року зросло на 72,2% - до 6,544 тис. штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося до минулорічного показника на 22,7% - до 423 штук, а автобусів зросло в 1,9 раза, до 687 штук.

У листопаді цього року на українських заводах було вироблено 1014 автотранспортних засобів, що на 15,6% більше торішнього результату листопада та на 7,2% більше за показник жовтня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва в листопаді більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких до листопада минулого року зросло на 15,2% - до 895 штук.

У звітному місяці було вироблено 29 вантажних автомобілів (більшість виробництва "ЗАЗ"), що на 43,1% менше, ніж за минулорічний листопад.

В асоціації нагадали, що "АвтоКрАЗ" з невідомих причин перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів з серпня минулого року.

Також у листопаді було вироблено 90 автобусів, що на 83,7% більше, ніж у листопаді минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тис. одиниць

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).