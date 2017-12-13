Голова Житомирської ОДА Гундич доручив навести лад з видобутком піску в області

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич сьогодні зібрав представників бізнесу та державних структур, аби розібратися у питанні нелегального видобутку піску на території області. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, нарада відбулася 13 грудня за участю народних депутатів України Павла Дзюблика та Вадима Кривенка, представників поліції, прокуратури, фіскальної служби, Держгеокадастру та Держгеонадр, підприємців та громадськості.

«Влада Житомирської області тільки сприяє розвитку бізнесу і робить все для того, щоб сьогодні в область заходив інвестор і працював. Але я хотів би, щоб представники бізнесу ніколи не плутали того, що право власності на земельну ділянку або право оренди не дає права видобутку корисних копалин, які знаходяться на цій ділянці. Рішення, які маємо прийняти, мають сприяти представникам бізнесу у тому, щоб допомогти їм оформити дозволи», – наголосив Гундич.

Дзюблик, у свою чергу, розповів, що сьогодні у парламенті вже зареєстрований законопроект, відповідно до якого передбачається введення кримінальної відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення – піску, глини, тощо. Зараз же за таку діяльність передбачається тільки адміністративна відповідальність на рівні близько 170 гривень.

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"За даними представників Держгеонадр, на Житомирщині є 39 родовищ піску та лише 10 спеціальних дозволів на його видобуток. Крім того, у 2017 році лише 4 підприємства зі спецдозволами сплатили 616 тисяч гривень рентної плати",- зазначають в ОДА.

Учасники наради обговорили питання проведення перевірок підприємців, розрахунку збитків та процесу легалізації видобутку піску на Житомирщині.

За пропозицією Гундича прийнято рішення створити робочу групу, яка буде складатися з представників поліції, прокуратури, екологічної інспекції та громадськості і яка може надати конкретні пропозиції щодо змін до законодавства у цій сфері.

«Робоча група буде створена за 10 робочих днів. Вона виїде на місця, зробить інвентаризацію родовищ, подивиться, в якому вони стані, ведуться чи ні там роботи з видобутку. Нашою метою є підштовхнути підприємців до легалізації, допомогти їм у цьому процесі», – зазначив Гундич.