Московський суд відмовив Siemens у поверненні "кримських турбін"

Арбітражний суд Москви ухвалив рішення відмовити в задоволенні позову Siemens до «Технопромекспорту» («дочка» «Ростеху») щодо постачання німецьких турбін до анексованого Криму всупереч санкціям, в той же час відхилений зустрічний позов «Технопромекспорту» до німецького концерну, повідомляє РБК.

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Представники сторін відмовилися коментувати, чи будуть оскаржувати рішення суду.

На суді представник концерну повідомляв, що Siemens готовий повернути отримані за угодою з «дочкою» «Ростеху» €150 млн за умови повернення турбін.

Siemens і співпозивач «Сіменс технології газових турбін» (СТГТ) подали два позови з постачання турбін до Криму в липні і вересні 2017 року, відповідачами за ними виступають компанії ВАТ «Технопромекспорт» і ТОВ «Технопромекспорт». Німецький концерн раніше просив про арешт турбін, але суд на клопотання відповів відмовою. У суді розглядався липневий позов німецького концерну.

Siemens просив визнати незаконними два договори поставки турбін: перший контракт на поставку чотирьох газотурбінних установок SGT5-2000Е, укладений в березні 2015 року між заводом «Сіменс технології газових турбін» і ВАТ «Технопромекспорт», і другий — про перепродаж цих установок компанії ТОВ «Технопромекспорт». 65% в «Сіменс технології газових турбін» належить Siemens, решта — «Силовим машинам» «Ростеху».

Концерн Siemens заявив, що був введений в оману російськими партнерами, пише Forbes, оскільки контракт був укладений на постачання агрегатів в Краснодарський край, а вони опинилися в Криму. Джерела РБК раніше повідомляли, що турбіни були перероблені на заводах «Ростеху» перед поставкою до Криму.

Крім того, в Арбітражний суд Москви було подано зустрічний позов до Siemens і СТГТ від ВАТ і ТОВ «Технопромекспорт». Російські компанії просять визнати нікчемними три пункти в контракті, укладеному в березні 2015 року, згідно з яким завод повинен був поставити сім газових турбін. Ці пункти передбачали, що турбіни повинні були бути встановлені тільки в Краснодарському краї. У «Технопромекспорті» порахували, що умови контракту порушили принцип єдності економічного простору, що передбачає вільне переміщення товарів у Росії, в тому числі і в Криму.