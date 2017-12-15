Російський олігарх хоче захопити "віджатий" бойовиками Алчевський меткомбінат

Ватажкам бойовиків "ДНР" не вдається відновити роботу більшості "націоналізованих" підприємств. Основними проблемами залишається відсутність відпрацьованого механізму з імпорту сировини та закупівлі компонентів для забезпечення безперебійної роботи підприємств.

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Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Також у бойовиків виникають проблеми з пошуком ринків збуту продукції, передусім у Росії. Це супроводжується припиненням роботи і відправленням робітників у неоплачувані відпустки.

При цьому, за інформацією Тимчука, окремі шахти домовляються з російськими контрагентами щодо налагодження поставок вугілля в РФ вантажним автотранспортом. Також низка російських олігархів зацікавилися можливістю отримати контроль над великими підприємствами в ОРДЛО за мінімальних фінансових витрат.

"Наприклад, на даний час російський олігарх Алішер Усманов (в 2017 році - 5-е місце серед найбагатших людей Росії за версією Forbes) виявляє інтерес до встановлення контролю над Алчевським металургійним комбінатом, який після "націоналізації" в "ЛНР" перейшов під управління компанієї "Внешторгсервис", - повідомив нардеп.