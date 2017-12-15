Російський олігарх хоче захопити "віджатий" бойовиками Алчевський меткомбінат
Алішер Усманов виявляє інтерес до українського підприємства на окупованій бойовиками території.
Ватажкам бойовиків "ДНР" не вдається відновити роботу більшості "націоналізованих" підприємств. Основними проблемами залишається відсутність відпрацьованого механізму з імпорту сировини та закупівлі компонентів для забезпечення безперебійної роботи підприємств.
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Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
Також у бойовиків виникають проблеми з пошуком ринків збуту продукції, передусім у Росії. Це супроводжується припиненням роботи і відправленням робітників у неоплачувані відпустки.
При цьому, за інформацією Тимчука, окремі шахти домовляються з російськими контрагентами щодо налагодження поставок вугілля в РФ вантажним автотранспортом. Також низка російських олігархів зацікавилися можливістю отримати контроль над великими підприємствами в ОРДЛО за мінімальних фінансових витрат.
"Наприклад, на даний час російський олігарх Алішер Усманов (в 2017 році - 5-е місце серед найбагатших людей Росії за версією Forbes) виявляє інтерес до встановлення контролю над Алчевським металургійним комбінатом, який після "націоналізації" в "ЛНР" перейшов під управління компанієї "Внешторгсервис", - повідомив нардеп.