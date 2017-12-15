Метпідприємства України збільшили споживання газу на 10%

Металургійні підприємства України в листопаді збільшили споживання природного газу на 10% порівняно з жовтнем 2017 року – до 165 мільйонів кубометрів. Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Укрметалургпром".

Читайте такожУкраїна з початку року скоротила виробництво сталі на 13%

Загалом за 11 місяців металурги спожили 1,6 мільярда кубометрів природного газу, що склало 103% до обсягу споживання за аналогічний період 2016 року.

За даними "Укрметаллургпрома", споживання електроенергії у січні-листопаді склало 10,5 мільярда кВт/год – на 11% менше 11 місяців 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, металургійні підприємства України в 2016 році скоротили споживання природного газу на 14% порівняно з 2015 роком – до 1,74 мільярда кубометрів, споживання електроенергії збільшилося на 4% – до 12,9 мільярда кВт/год.