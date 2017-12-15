ЗСУ прийняли на озброєння безпілотник "Летюче око"

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про прийняття на озброєння Збройних Сил України польського безпілотника Fly Eye.

Перед цим Fly Eye ретельно перевіряли на відповідність заявленим характеристикам під час випробувань, повідомили на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

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Конструкція безпілотника не вирізняється особливою складністю. Цей апарат має пряме крило з розмахом 3,6 м, до якого кріпиться фюзеляж характерної форми. БпЛА оснащено електричним мотором. У центральному відсіку фюзеляжу розміщено необхідне для здійснення розвідки обладнання.

Fly Eye має довжину 1,9 м, його злітна вага становить 11 кг, тоді як на корисне навантаження припадає 4 кг. Силова установка дає змогу апарату розвивати швидкість до 160 км/год й підніматися на висоту до 4 км. Тривалість польоту залежно від різних факторів — у межах двох-трьох годин.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в Україні відбулися льотні випробування безпілотного літального апарату ударного типу "Горлиця" виробництва ДП "Антонов", який оснащений потужним ракетним озброєнням з дальністю польоту в один кілометр.