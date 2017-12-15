Усі імпортери тканин і взуття перебувають у рівних умовах - в.о. голови Київської митниці

Усі імпортери тканини і взуття, оформляють свої товари на Київській міській митниці, перебувають у рівних умовах: поширювана у ЗМІ інформація про якісь спеціальні тарифи абсолютно не відповідає дійсності.

Про це повідомив в.о. керівника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський, передають "Українські новини".

"Після того, як восени 2017 року завдяки успішним спільним діям ДФС та Національного антикорупційного бюро Украині (НАБУ) були перекриті "судові схеми" з мінімізації податкових платежів з використанням ст. 55 Митного кодексу України, жоден товар у нас не був оформлено нижче так званої граничної (ризикової) вартості. Оформлення тканин, взуття та інших видів товарів на Київській міській митниці проводиться на підставі реальної ринкової вартості, яка повністю відповідає вартості ідентичних товарів, що проходять митне оформлення в інших регіонах України. Наприклад, тканина у нас оформлюється по 3,70 доларів/кг, взуття - по 5,26 доларів/кг. На інших регіональних митницях граничний "індикатив" для цих видів товарів - 3,30 доларів/кг та 5,26 доларів/кг відповідно: правила єдині для усіх митниць та усіх імпортерів. Інформація про якісь спецтарифи - це абсолютна неправда. Підозрюю, що деякі постачальники намагаються таким чином "натиснути" на керівництво митниці, щоб "вибити" собі пільгові умови або тарифи. Але такого не буде", - пояснив Тупальський.

За словами головного київського митника, Головне управління внутрішньої безпеки ДФС вже провело внутрішнє розслідування, пов'язане зі "справою Вадима Альперіна". Усі зібрані матеріали передані до НАБУ.

"Керівництво ДФС ініціювало це розслідування, завдяки його принциповій позиції та підтримці НАБУ схеми мінімізації платежів були перекриті. Це повна нісенітниця, нібито ДФС не займається розслідуванням цієї ситуації. Ці фейки "розганяють" ті, хто не хоче працювати "по-білому", прозоро та в рівних з усіма умовах", - заявив Тупальський.

Як повідомлялося, ДФС спільно з НАБУ провели спецоперацію, в результаті якої 1 листопада суд заарештував 450 млн гривень, що належать фірмам-"одноденкам", пов'язаним із одеським контрабандистом Вадимом Альперіним.

Митники зібрали та передали правоохоронцям інформацію про злочинні схеми мінімізації митних платежів, до яких були задіяні представники судової гілки влади. Розслідуванням справи займається НАБУ.

Наприкінці листопада Альперіна взяли під варту. На початку цього місяця він вийшов під заставу у розмірі близько 21 млн гривень. За даними журналістів, заставу Альперін вніс за себе сам.