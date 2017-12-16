США можуть заборонити Boeing і Airbus постачання літаків до Ірану - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа може заборонити авіабудівним корпораціям Boeing і Airbus поставляти цивільні літаки в Іран. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, передає ТАСС.

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Як зазначає видання, нинішня влада США побоюються, що Іран за допомогою цивільної авіації може спробувати переправляти в Сирію військовослужбовців та бойову техніку.

За даними WSJ, у зв'язку з цим Вашингтон вивчає можливість накладення заборони на здійснення поставок продукції Boeing і Airbus в Іран.

Білий дім також може ввести для компаній вкрай жорсткі вимоги для схвалення поставок, що серйозно ускладнить виконання контрактів, пише видання.

У вересні 2016 року адміністрація попереднього президента Обами дозволила продаж Ірану цивільної авіатехніки, так як досягнуті в 2015 році у Відні домовленості щодо ядерної програми Тегерана передбачають відновлення подібної ділової активності. У грудні минулого року найбільший іранський авіаперевізник Iran Air підписав з Boeing договір про придбання 80 пасажирських літаків. Поставки передбачалося здійснювати протягом 10 років, починаючи з 2018 року, сума контракту склала $16,6 млрд.

Французький концерн Airbus зобов'язаний отримувати дозвіл США на поставку своїх літаків в Іран, так як в них є значна частка американських комплектуючих.