Видобуток вугілля в Україні скоротився майже на 14%

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-листопаді 2017 року зменшилась на 13,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 31,964 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, із загального обсягу вугілля 4,4 мільйона тонн (13,8%) було видобуто на державних шахтах.

У листопаді в Україні було видобуто 3,087 мільйона тонн вугілля, що на 18,8% менше, ніж у листопаді 2016 року.

У загальній структурі видобутку коксівного вугілля (марка "К"), що використовується для потреб металургії, за 11 місяців посіла 19,4%. За звітний період видобуток цього вугілля досяг 6,205 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з 2014 роком – до 39,76 мільйона тонн. У 2016 році видобуток збільшився на 2,8% – до 40,864 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

За даними Міненерговугілля, потреба теплової генерації в 2018 році у вугіллі становитиме 26,6 мільйона тонн.