Україна запропонувала Португалії спільно розробити пожежний літак на базі "Антонова"
Відповідна пропозиція прозвучала на зустрічі президента України Петра Порошенка з головою Португалії Марсело Ребелу ді Соза під час його візиту до Лісабон.
Україна разом з Португалією можуть почати спільну розробку пожежного літака на базі концерну Антонов.
Про це повідомив у себе в Twitter спікер президента України Святослав Цеголко.
"Україна запропонувала Португалії розробити спільний пожежний літак на базі Антонова", - написав він.
Україна запропонувала Португалії розробити спільний пожежний літак на базі Антонова. pic.twitter.com/iv8PvDEwGy— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 18, 2017
Відповідна пропозиція прозвучала на зустрічі президента України Петра Порошенка з головою Португалії Марсело Ребелу ді Соза під час його візиту до Лісабон.
"Ми пропонуємо, щоб на базі Антонова ми розробили спільний проект з виробництва пожежних літаків. Впевнені в тому, що це підвищить безпеку в Португалії, і буде дуже вдалим і ефективним проектом нашого співробітництва", - заявив Порошенко.
Україна запропонувала Португалії розробити спільний проект по виготовленню пожежних літаків на базі @AntonovCompanypic.twitter.com/hU5yjQTPSr— Петро Порошенко (@poroshenko) December 18, 2017
Крім того, як очікується, в рамках зустрічі сторони підпишуть договір про співпрацю у сфері енергоефективності.
Раніше повідомлялося, що Антонов планує вихід на світовий ринок безпілотників.