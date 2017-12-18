Україна запропонувала Португалії спільно розробити пожежний літак на базі "Антонова"

14:48, 18 грудня 2017
Промисловість
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Відповідна пропозиція прозвучала на зустрічі президента України Петра Порошенка з головою Португалії Марсело Ребелу ді Соза під час його візиту до Лісабон.

Порошенко вважає, що даний проект виявиться дуже ефективним / фото president.gov.ua

Україна разом з Португалією можуть почати спільну розробку пожежного літака на базі концерну Антонов.

Про це повідомив у себе в Twitter спікер президента України Святослав Цеголко.

"Україна запропонувала Португалії розробити спільний пожежний літак на базі Антонова", - написав він.

Відповідна пропозиція прозвучала на зустрічі президента України Петра Порошенка з головою Португалії Марсело Ребелу ді Соза під час його візиту до Лісабон.

"Ми пропонуємо, щоб на базі Антонова ми розробили спільний проект з виробництва пожежних літаків. Впевнені в тому, що це підвищить безпеку в Португалії, і буде дуже вдалим і ефективним проектом нашого співробітництва", - заявив Порошенко.

Крім того, як очікується, в рамках зустрічі сторони підпишуть договір про співпрацю у сфері енергоефективності.

Раніше повідомлялося, що Антонов планує вихід на світовий ринок безпілотників.

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Теги: #Порошенко в Португалії#розробка пожежного літака#розробка літака на базі Антонова