Siemens підписав перший великий контракт в Росії після скандалу з "кримськими турбінами"

Німецький концерн Siemens підписав контракт на будівництво в Нижньокамську парогазової електростанції потужністю 495 МВт. Вартість угоди - 380 млн євро.

Читайте такожSiemens відмовився постачати обладнання в Україну через замовлення в РФ – голова "Нафтогазу"

Згідно з контрактом, Siemens поставить дві газові турбіни SGT5-2000Е і одну парову турбіну ST-600, а також устаткування для розподілу енергії. Субпідрядником виступить турецька будівельна компанія ENKA, повідомляє «Німецька хвиля».

Очікується, що "Нижньокамськнафтохім" також укладе з Siemens 13-літню сервісну угоду.

Електростанція повинна бути запущена до травня 2021 року. Передбачається, що вона працюватиме на синтетичному газі - побічному продукті нафтохімічного виробництва "Нижньокамськнафтохіму".

Siemens є генеральним підрядником, тому "компанія зберігатиме повний контроль над постачанням та встановленням обладнання", сказала РБК представник німецького концерну.

Це перший великий контракт Siemens в Росії після того, як турбіни німецького концерну опинилися в анексованому РФ Криму. Зараз у зв'язку з цим йдуть судові розгляди.