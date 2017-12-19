В Україні спростять доступ до земельних ділянок для видобутку нафти та газу

Верховна Рада взяла за основу законопроект, яким вносяться зміни до деяких законодавчих актів України з метою спрощення доступу нафтогазовим компаніям до земельних ділянок для проведення розвідки і видобування вуглеводнів.

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За ухвалення у першому читанні законопроекту №3096 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» проголосував 231 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

«Цей законопроект надає можливість усунути низку суттєвих проблемних позицій, які не дозволяють збільшити інвестиції в галузь, геологічну розвідку. Цей закон дає серйозний мультиплікативний ефект для розвитку всієї економіки», - сказав голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександр Домбровський, доповідаючи за законопроектом.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект покликаний спростити бюрократичні процедури для отримання права користування земельними ділянками для підприємств нафтогазового комплексу, а також усунути негативні економічні наслідки, які обумовлені недосконалістю порядку надання земельних ділянок для будівництва об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин. Крім того, він створить умови для їх надійної та безперебійної експлуатації та забезпечить умови для нарощування видобутку природного газу шляхом поновлення ресурсної бази вуглеводнів.

У документі наголошується, що зараз на практиці процедура отримання всіх погоджень для відводу земельних ділянок у середньому триває 4 роки і включає отримання 44 погоджень в 16 установах. «Така зарегульованість галузі є постійним джерелом для корупційних зловживань і не сприяє поліпшенню інвестиційної привабливості», - зазначається у пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, цей законопроект був внесений в Раду ще у вересні 2015 року, але його розгляд в залі неодноразово відкладався. 21 березня 2017 року Верховна Рада повернула цей законопроект на доопрацювання до профільного комітету.

Раніше очільник найбільшої газовидобувної компанії «Укргазвидобування» Олег Прохоренко заявляв, що цей законопроект дуже важливий для розвитку видобування газу в Україні. За його словами, складнощі з отриманням земельних ділянок стримують рівень видобутку газу; обсяг недоотриманого газу через це становить близько 1 млрд куб. м на рік.