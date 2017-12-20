Цього року ЗСУ отримали близько 600 нових зразків озброєння

Збройні сили України отримали близько 600 нових зразків озброєння для сухопутних і морських сил в 2017 році. Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express Сергій Згурець.

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"Приблизно 600 зразків нового озброєння отримала армія в 2017 році", - сказав він.

За словами експерта, новими зразками стали БТР - 4, БТР - 3, продукція підприємства "Промінь", автомобілі "КрАЗ", радіолокаційні станції "Малахіт", комплекси "Фурія", машини "Козак", американські і турецькі системи зв'язку, також 6 малих броньованих катерів "Юрза".

Експерт зазначив, що цього року бригади були достатньо укомплектовані озброєнням.

"Наступний рік має стати роком серійного впровадження нових зразків озброєння", - сказав Згурець.

Як повідомляв УНІАН, оборонний бюджет України на 2018 рік становитиме 165 мільярдів гривень, що становить 5% валового внутрішнього продукту.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що в 2018 році на потреби безпеки і оборони планується направити 163 мільярди гривень.

На фінансування сфери оборони і безпеки в 2016 році було виділено понад 113 мільярдів гривень. У 2017 році фінансування оборонного сектора було збільшено до 129 мільярдів гривень.