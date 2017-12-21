Україна за чотири роки втратила $31,4 мільярда експорту - торгпред

Україна у 2012-2016 роках втратила 31,4 мільярда доларів експорту, з яких на даний момент завдяки переорієнтації бізнесу на нові ринки вдалося компенсувати 6,1 мільярда доларів.

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Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська на брифінгу в Києві.

"Експорт є драйвером зростання української економіки. Якщо подивитися на експорт, то з 2012 по 2016 рік ми втратили 31,4 мільярда доларів експорту. З них з 2016 року вдалося компенсувати 6,1 мільярда доларів", - сказала тогпред.

За словами Микольська, збільшення експорту є ключовим завданням для досягнення високих темпів економічного зростання.

Як повідомляв УНІАН, експорт товарів і послуг з України в січні-вересні 2017 року зріс на 18,5%, або на понад 6 мільярдів доларів, порівняно з аналогічним періодом минулого року і сягнув 38,1 мільярда доларів.

Обсяг українського експорту товарів у країни ЄС за підсумками січня-вересня 2017 року по порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зріс на 2,8 мільярда доларів (на 29,1%) - у вартісному вимірі це найбільший зростання експорту товарів серед всіх партнерів України. В експорті товарів у країни ЄС зберігається позитивна динаміка по всіх галузях промисловості.