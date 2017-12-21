В Україні сповільнилося зростання промвиробництва

Зростання промислового виробництва в Україні в листопаді 2017 року в річному вираженні - проти листопада 2016 року - без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнилося до 0,3% після 0,4% зростання місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів зростання промвиробництва в листопаді в річному вираженні становило 0,1% після 0,5% падіння місяцем раніше.

Порівняно з попереднім місяцем, жовтнем, промвиробництво в листопаді зросло на 0,3% без урахування сезонного коригування та на 0,6% з урахуванням коригування.

З початку 2017 року, в січні-листопаді, порівняно з аналогічним періодом попереднього року промвиробництво в Україні знизилося на 0,1%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання промвиробництва в листопаді 2017 року порівняно з листопадом 2016 року зафіксовано в хімічній промисловості - на 46,1%, виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів - на 23,9%, фармацевтиці - на 18,9%.

Найбільше падіння в річному вираженні зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 27,2%, видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 13%, виробництві електричного обладнання - на 8,1%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, промвиробництво в Україні в жовтні 2017 року в річному вираженні без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 0,4%, з урахуванням коригування - впало на 0,5%.

Зростання промвиробництва в Україні за 2016 рік, порівняно з 2015 роком, становило 2,4% після падіння показника 4 роки поспіль - у 2012-2015 роках.